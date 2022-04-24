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TIMETURK / DÜNYA / İsviçre, Almanya’nın Ukrayna’ya ağır silah göndermesini engelledi

İsviçre, Almanya’nın Ukrayna’ya ağır silah göndermesini engelledi

Tarafsız ülke İsviçre’nin kendi ürettiği mühimmatı kullanan Alman yapımı 'Marder' model zırhlı muharebe araçlarının Ukrayna’ya sevkiyatını engellediği ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2022-04-24 15:12:01
İsviçre, Almanya’nın Ukrayna’ya ağır silah göndermesini engelledi

İsviçre'ye yayınlanan Sonntags Zeitung gazetesi, İsviçre'nin bu zırhlı araçlar için kendi ürettiği mühimmatın kullanılmasını engelleyerek, sevkiyatı durdurduğunu yazdı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın talep ettiği ağır silahların sevkiyatında “ayak sürüdüğü” gerekçesiyle yurt içinde muhalefetin ve dışarıda müttefiklerin sert eleştirilerine son dönemde sıkça hedef oluyor.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Almanya'da Rheinmetall tarafından imal edilen “Marder” model zırhlı muharebe araçları, İsviçre'de üretilen mühimmatı kullanıyor.

İsviçre gazetesi, Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği'ne atıfta bulunarak, Almanya'dan iki kez bu mühimmatların teslimatı için talep geldiğini, ancak bunlara olumlu yanıt verilmediğini aktardı.

Gazete, Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği Sözcüsü, “İsviçre'nin tarafsızlığı gerekçe gösterilerek, bu taleplere olumlu yanıt verilmedi” şeklindeki açıklamasına sayfalarında yer verdi.

İsviçre, geçen ay da bu yönde Polonya'dan gelen bir talebi reddetmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin ardından Batı ülkelerinin bazı yaptırım kararlarına katılan İsviçre, geleneksel tarafsızlığını gerekçe göstererek, çatışmaların yaşandığı bölgelere silah gönderilmesine karşı çıkıyor.

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