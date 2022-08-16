İsviçre 131 milyon doları iade ediyor

İsviçre hükümeti, kara para aklama soruşturması kapsamında el koyduğu eski Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'ya ait 131 milyon ABD dolarını ülkeye iade edeceğini açıkladı.

İsviçre hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Kerimova'ya ait 2012'de el konulan paranın, Özbek halkının faydasına kullanılmak üzere Birleşmiş Milletlere (BM) ait güven fonuna aktarılması" için iki devlet arasında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında, devam eden soruşturma kapsamında Kerimova'ya ait el konulabilecek İsviçre'deki diğer varlıkların da BM güven fonuna aktarılması kararlaştırıldı.

Özbekistan Adalet Bakanı Ruslanbek Devletov ile görüşmesinin ardından konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya dair, "İade edilen varlıklar BM, İsviçre ve Özbekistan'ın verimli işbirliği sayesinde Özbekistan'daki sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

İsviçre, Kerimova ve ismi açıklanmayan 5 Özbek vatandaşı hakkında Temmuz 2012'de başlatılan kara para aklama soruşturması kapsamında şüphelilerin banka hesaplarındaki paralara el koymuştu.

Ağustos 2015'te ise İsviçre Adalet Bakanlığı, Kerimova ile bağlantısından şüphelenilen banka hesaplarını dondurma kararı almıştı.

Gülnara Kerimova, 2013'e kadar BM Cenevre Ofisi nezdinde Özbekistan Daimi Temsilcisi olarak görev yapmış ve 2014'te Özbekistan'da ev hapsine alınmıştı.