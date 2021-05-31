İsveçli bilim insanları çimento tabanlı bir batarya geliştirdi

İsveç’ten bilim insanları, binaları inşa ederken kullanılabilecek çimento tabanlı bir batarya geliştirdi. Çimentodan yapılan pil sayesinde binaların kendi elektriğini üretebileceği öne sürüldü.

İsveç'ten bilim insanları, binaları inşa ederken kullanılabilecek çimento tabanlı bir batarya geliştirdi. Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden yürütülen araştırmalarda sürdürülebilir inşa malzemeleri üzerinde çalışılıyor.

Dünyada en çok kullanılan ve üretiminde yüksek enerji girdileri olan malzeme olarak çimento başta geliyor. Çimento üretiminden kaynaklı karbon ayak izi sürekli yapılan çalışmalarla azaltılmaya çalışılıyor. Bu karışımda az miktarda karbonfiber ilave edilerek, iletkenlik ve esneme dayanımı arttırıldı. Ayrıca bir çift karbon fiber ağ ilave edilerek, anot ve katot görevi üstlenecek bir yapı üretildi. Demirle kaplı ağ anot görevi görürken, nikelle kaplı ağ katot görevi yapıyor. Aynı bataryanın iki kutbu gibi bu cihazda elektronlar ileriye veya geriye taşınarak şarj,deşarj sağlanıyor. Araştırmacılar bu tasarıma ulaşmak için birçok deney yaptılar. Başlarda beton temelli bataryaların performansı çok düşüktü.

Beton tabanlı bu bataryanın metrekarede 7Wh enerji yoğunluğu olduğu keşfedildi. Araştırmacılar bu tasarımın önceki tasarımlara oranla 10 kat daha güçlü kuvvetli olduğunu söylüyor. Piyasadaki bataryalara göre bu çok düşük bir güç yoğunluğu olsa da bu sayede betondan yapılan büyük yapılar üretilebilir. Böylece sınırlı kapasite problemi aşılabilir.

Bilim insanları binaların inşasında kullanılacak bu yenilikçi batarya tasarımı sayesinde, ırak bölgelerde LED lambalara güç verilebileceğini ya da uzak bölgelerde 4G bağlantılarının kurulabileceğini vurguluyor. Ayrıca bu beton yapılar güneş pillerinden sensörlere kadar birçok teknolojiyle birleştirilebilir, otoban ve köprüler gibi yapılarda kullanılabilir. “Bu teknolojinin geleceğini çok katlı binalarda kullanılacak fonksiyonel beton olarak görmeyi umut ediyoruz. Bu sayede her beton yüzeyde elektrot tabakaları olabilir, tabi ki burada devasa hacimlerdeki fonksiyonel betondan bahsediyoruz,” diyor yazar Emma Zhang. Yine de araştırmacılar halen işin çok başında olduklarını ve bazı teknik problemlerin aşılması gerektiğini belirtiyor. Pillerin ömrünü arttıracak ve eskidiklerinde değiştirebilecek teknolojiler geliştirmek gerekiyor. Buna rağmen araştırmacılar, gelecekte bu teknolojinin kullanılabileceğini düşünüyor. Araştırma Buildings dergisinde yayınlandı.

Kaynak: GerçekBilim

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