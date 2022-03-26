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İsveçli bakandan tepki çeken görüşme: YPG’li Nesrin Abdullah’ı parlamentoda ağırladı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK/YPG'nin sözde komutanı Nesrin Abdullah ile İsveç Parlamentosu'nda bir araya geldi.

1 Saat Önce
2022-03-26 08:45:03
İsveçli bakandan tepki çeken görüşme: YPG’li Nesrin Abdullah’ı parlamentoda ağırladı

İsveç meclisinde bağımsız milletvekili olarak görev yapan PKK yanlısı Amineh Kakabaveh'ın duyurduğu toplantıda, Nesrin Abdullah'ın İsveçli bakan Linde'den destek isteği belirtildi.

PKK'nın Suriye kolu olarak bilinen YPG'ye destekleriyle bilinen Ann Linde'nin daha öncede defalarca PKK/YPG'li yöneticilerle bir araya gelip destek verdiği biliniyor.

Daha önceki görüşmelerini açıktan sosyal medyasında da yayımlayan Linde, İsveç'in maddi olarak örgüte yardım edeceğini de duyurmuştu. .

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