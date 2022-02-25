İsveç: Zelenskiy veda etti

İsveç Başbakanı Mangdalene Andersson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 'Belki beni devlet başkanı olarak son görüşünüz olabilir.' cümlesiyle Avrupa Birliği (AB) liderlerine veda ettiğini söyledi.