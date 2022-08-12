İsveç'ten Türkiye’ye 'dolandırıcı' iadesi

İsveç, 'sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan Okan Kale'nin Türkiye'ye iadesinin kabul edildiğini Adalet Bakanlığına bildirdi.

NATO üyeliğine başvuran ve bugüne kadar PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının iadesine karşılık vermeyen İsveç, "dolandırıcılık" suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Okan Kale'nin iadesine yönelik talebin kabul edildiğini Türkiye Adalet Bakanlığına bildirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama” suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan Kale'nin, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı kapsamında İsveç'ten iadesini istedi.

İsveç, 2016'dan itibaren bu ülkede yaşayan Kale'nin iadesine karar verdi. Dün İsveç'in, Türkiye Adalet Bakanlığına Kale'nin iade talebinin kabul edildiğini bildirdiği öğrenildi.

Terör örgütlerine himaye

Finlandiya ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesinin gerçekleştirildiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan İsveç'ten, terör örgütü PKK ve FETÖ üyelerini himaye eden yaklaşımı terk etmesi bekleniyor.

Türkiye'nin, İsveç'te yaşadığı belirlenen firari teröristlerle ilgili iade talepleri reddedilirken, bazı talepler de uzun süredir yanıtsız bırakıldı.

PKK'lılar Mehmet Sıraç Bilgin, Aziz Turan, Ragıp Zarakolu ve Halef Tak'ın iadelerini reddeden ve bu kişilere vatandaşlık veren İsveç, FETÖ'nün "Başyüceler" ya da "İstişare heyeti" de denilen kurul üyelerinden sözde "İsrail imamı" Harun Tokak ile kapatılan Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş'in de aralarında olduğu FETÖ mensuplarının iade talebine yanıt vermedi.

Bakan Bozdağ, iade taleplerini hatırlatan yazı gönderildiğini açıklamıştı

İsveç'in FETÖ ve PKK'lıların iadesine yönelik taleplere karşılık vermediğini belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 6 Temmuz'daki açıklamasında, teröristlerin iadelerine yönelik talepleri hatırlatan bir yazının İsveç ve Finlandiya'ya gönderildiğini bildirmişti.

Bakan Bozdağ, "Daha önce ilettiğimiz taleplerden reddedilenler var, onları yeniden hazırlayarak taleplerimizi reddedilenler üzerinden tekrar yenileme, henüz bize cevap vermedikleri talepler var onlarla ilgili de cevaplarını beklediğimizi ve talebimizi hatırlatan bir talepnameyi gönderme kararı aldık. Bakanlık olarak hazırlıklarımızı yaptık. Bakanlık olarak bu taleplerimizi İsveç ve Finlandiya'ya gönderen yazılar Dışişleri Bakanlığımıza ve oradan da ilgili ülkelere gönderilmek üzere yola çıktı." ifadelerini kullanmıştı. AA .