İsveç'ten Türkiye'ye dayanışma ve taziye mesajı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'de yaşanan orman yangını felaketi için dayanışma ve taziye mesajı gönderdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketlediği mesajında, "Türkiye'de çıkan ölümcül orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziyelerimi iletiyorum. Dayanışmamız ve düşüncelerimiz, Türkiye halkı ve alevlere karşı savaşan itfaiyecilerle birliktedir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu da Linde'ye "Taziyeniz ve dayanışmanız için teşekkür ederim." şeklinde yanıt verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.