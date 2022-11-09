İsveç'ten Togg'a övgü!

İsveç merkezli Expressen gazetesi Togg’dan 'Türkiye'nin yerli otomobili gözünü Avrupa'ya dikti' sözleriyle bahsetti.

Dünyanın en büyük otomotiv markalarından birinin üssü olan İsveç'te yerli otomobil Togg gündemde.

İsveç merkezli Expressen gazetesi, Togg ile ilgili bir haber yaptı.

Gazete, Togg'un gözünü Avrupa'ya diktiğini, satışa başlamasının ardından yaklaşık bir buçuk yıl sonra otomobilin Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanabileceğini yazdı.

"TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİNDEN"

Makalede, Türk otomotiv endüstrisinin, üretim tesisleri ile dünyanın en büyüklerinden biri olduğu belirtildi.

Gemlik Kampüsü'nde 2030'a kadar 1 milyon Togg'un üretiminin planlandığı belirtildi.