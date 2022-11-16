İsveç'ten 'terörle mücadele' adımı

İsveç Parlamentosu, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliğini onayladı.

Parlamentoda yapılan oylamada, 270 milletvekili "evet" oyu verirken, 37 milletvekili de "aleyhte" oy kullandı. Yasa 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Anayasa değişikliğine Sol Parti ve Yeşiller Partisi karşı çıkarken 42 kişi de katılmadı.

Değişikliğe göre, terörle bağalntılı grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, bununla ilgili yeni yasaların çıkarılması gündemde.

ZARARLI YAYINA SORUŞTURMA VE HAPİS CEZASI

Değişiklikte, İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanların da İsveç İstihbarat Kurumunca 4 yıl hapis cezası şüphesiyle soruşturulabileceği ifade edildi.

İsveç medyasına açıklamada bulunan uzmanlar, yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulundu.

Anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. .