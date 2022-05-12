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İsveç'ten kritik hamle! Kararını pazartesi günü açıklayacak

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakan Sanna Marin'in, Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiğini söylemesinin ardından İsveç'in de pazartesi günü bu yönde karar vereceği öne sürüldü.

3 Saat Önce
2022-05-12 14:34:49
İsveç'ten kritik hamle! Kararını pazartesi günü açıklayacak

Rusya'nın tehditlerine rağmen İskandinav ülkelerinden Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma kararlılıkları sürüyor.

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Expressen'in haberine göre, İsveç hükümeti, 16 Mayıs Pazartesi günü, NATO üyeliğine başvuruda bulunacağına yönelik kararını açıklayacak.

"Bütün planları hazırladık"

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise konu hakkında yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuru kararı almasından sonra İsveç'in hareketsiz durmasının mümkün olmadığını söyledi.

Olası bir NATO üyeliği başvurusu için bütün planları hazırladıklarını aktartan Linde, şunları kaydetti:

"Kriterleri karşılarsak sürecin kendisinin çok hızlı ilerleyebileceği anlamına geliyor. 30 ülkenin tamamında onay süreci zaman alacak. NATO üyeliği için bizim hoş karşılanmayacağımız anlamında bir işaret yok ama oylama sürecinde bir şeyler olabileceği de ihtimaller dahilinde ön görülüyor."

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