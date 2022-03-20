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İsveç'te yüzlerce Müslüman çocuğu ailelerinden koparıldı
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İsveç'te yüzlerce Müslüman çocuğu ailelerinden koparıldı

İsveç'in Göteborg kentinde çocukları ellerinden alınan Müslüman ebeveynler, sosyal hizmetler kurumunu protesto etti.

10 Dakika Önce
2022-03-20 22:28:52
İsveç'te yüzlerce Müslüman çocuğu ailelerinden koparıldı

İsveç'in değişik kentlerinde 7 Şubat'tan itibaren gösteri düzenleyen aileler, 8'inci gösterileri için Göteborg'nin Göteplatsen Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan göstericiler, çocuklarını geri istediklerine yönelik sloganlar attı.

Burada konuşan Ukraynalı Victoria Johansson, uzun yıllardır İsveç'te yaşadığını, 5 aylık ve 2,5 yaşında olmak üzere iki çocuğunun elinden alındığını söyledi.

"Çocuğumun birini 5 aylıkken, sütteyken elimden aldılar"

İsveçli eşinden ayrıldıktan sonra sosyal hizmetler kurumunun çocuklarını elinden aldığını aktaran Johansson, şöyle devam etti:

"Benim bu gösteriden haberim yoktu. Burada bir kütüphaneye geldiğimde bu kalabalığı gördüm ve dahil oldum. Çocukları ellerinden alınan ebeveynlerin İsveç'te büyük bir aile olduğunu gördüm. Güçlü olmalıyız, Müslümanlar annenin elinden çocuğun alınmasını haram sayar. Hayatımız artık çocuklarımızın geri gelmesini beklemekle geçiyor. Çocuğumun birini 5 aylıkken, sütteyken elimden aldılar."

MART 2022_isvecic

Protestoya destek veren Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel de İsveç'te son bir yılda yüzlerce ailenin çocuğunun elinden alındığını belirterek, "Bunların içinde haklı alınanlar var, haksız alınanlar var. Biz haksız alınan aileleri tespit edip hukuken yardım etmeye çalışıyoruz." diye konuştu. AA .

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