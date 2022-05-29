DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,1920 ₺

EURO

17,4658 ₺

ALTIN

965,28 ₺

BİST

2.438,84 ₺

TIMETURK / DÜNYA / İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti

İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de parlamento binası önünde, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikalarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

2 Saat Önce
2022-05-29 14:45:48
İsveç'te Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti

İsveç Uygur Maarif Derneği tarafından organize edilen gösteride, Çin'in Uygur Türklerine yönelik baskılarının son bulması istendi.

b1_4

İsveç Uygur Maarif Derneği Ekonomi Başkan Vekili Abdullah Kökyar, yaptığı açıklamada, önceden dile getirdikleri Çin'in Uygur Türkeri'ne yönelik "baskı ve soykırım politikasının" belgelendiğini söyledi.

b2_3

Geçen hafta dünyanın birçok ülkesinde önemli basın kuruluşlarının bunları yayımladığını anlatan Kökyar, "Uygur Türklerine yönelik soykırım politikaları, Çin polisinin bilgisayarlarının hacklenmesi sonucu ele geçirildi ve bizim savunduğumuz gerçekler ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

b3_3

Yayımlanan haberde delil niteliğinde binlerce fotoğraf bulunduğunu kaydeden Kökyar, "Basına gönderilen 2018 yılının ilk 7 aylık dönemine ait belgelerde, 5 binden fazla Müslüman Uygur Türkü'nün zorla götürüldüğü toplama kamplarında işkenceye tabi tutulduğu ortaya çıkıyor. Bu belgelerden sonra tüm uluslararası kuruluşları göreve davet ediyoruz." diye konuştu.

b4

Protesto alanından geçen İsveçli bir kadının, konuşmaları bir süre dinledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

b5_1

b6_1

b7_1 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş