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İsveç'te Türk dernek yöneticisinin evi kurşunlandı

İsveç Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Jönköping Şube Başkanı Mehmet Özer'in evi dün gece kurşunladı.

1 Saat Önce
2022-05-01 18:00:29
İsveç'te Türk dernek yöneticisinin evi kurşunlandı

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı.

UID Jönköping Şube Başkanı Özer, olayın dün gece yerel saatle 24.00 civarında gerçekleştiğini söyledi. Evin camına 3 kurşunun isabet ettiğini aktaran Özer, "Teravih namazındaydım. Evde küçük kızım ve eşim vardı. Teravihten sonra camide biraz sohbet için kalmıştım. O anda saldırı gerçekleşmiş. Küçük kızım polisi arayıp haber vermiş." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanı Özer Eken'in aracına dün saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Olayın Stockholm'de meydana geldiğini aktaran Eken, "Annemi ziyarete gitmiştim. Gece aracı park ettiğim yere gelenler, aracımın kaportasını çizip, aracıma sert cisimle vurup zarar vermeye çalışmışlar. Daha önce de bu tür saldırılara defalarca maruz kaldım. Dün gece benim aracıma saldırı ve sonrasında Mehmet beyin evine saldırı ilginç bir tesadüf mü? Polis araştırmasından sonra inşallah ortaya çıkar." şeklinde konuştu. AA

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