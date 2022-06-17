İsveç'te skandal görüntüler! PKK propagandası yaptılar

PKK ve Abdullah Öcalan'a ait görseller, İsveç'in başkenti Stockholm'de dev projeksiyonlarla çeşitli binalara yansıtıldı.

Türkiye'nin teröre destek vermekle suçlayarak NATO'ya üyeliğini veto edeceğini açıkladığı iki ülkeden biri olan İsveç'te, PKK yandaşlarının dev projeksiyonlarla propaganda yaptığı ortaya çıktı.

PKK ve Öcalan simgelerinin 14 Haziran'daki bir etkinlik kapsamında başkentin anıt yapılarına yansıtıldığı belirtiliyor.

Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın adaylığına PKK ve FETÖ üyelerini barındırdıkları, Suriye'de ise YPG'ye destek verdikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor.

İşte sosyal medyada paylaşılan o görüntüler:

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