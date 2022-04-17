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İsveç'te 'Kur'an yakma' eylemi: Bazı polislerin kolları kırıldı

İsveç'te aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) partisinin Kur′an-ı Kerim yakma eylemleri düzenlemesi protestolara neden oluyor.

2 Saat Önce
2022-04-17 19:19:08
İsveç'te 'Kur'an yakma' eylemi: Bazı polislerin kolları kırıldı

Polisin açıklamasına göre dün grubu protesto etmek için, Malmö'de gerçekleşen ve çöp kutularının, bir otobüs ve bir arabanın ateşe verildiği gösteriler gece 03:00 sularında duruldu.

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İslam ve göç karşıtı Sıkı Yön partisinin lideri Rasmus Paludan, Perşembe günü Linköping kentindeki bir meydanda Kur′an-ı Kerim yakmıştı. Paludan partinin İsveç'in başka kentlerinde de benzer şekilde gösteriler düzenleyerek Kur'an-ı Kerim yakma eylemini tekrar edeceğini duyurmuştu. Söz konusu eylemlere yetkililerin izin vermesi ise sol grupların tepkisini çekiyor.

“Bazı polis memurlarının kolları kırıldı”

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Perşembe günü Linköping kentinde düzenlenen şiddetli protestolarda üç polis memuru hastaneye kaldırıldı, iki kişi de gözaltına alındı. Ertesi gün Örebro kentinde ise 12 polis memuru yaralanırken 4 polis aracı ateşe verildi. Aftonbladet gazetesine açıklama yapan polis sözcüsü, olaylarda bazı polis memurlarının kollarının kırıldığını ifade etti.

Cumartesi günü ise Sıkı Yön'ün Landskrona'da düzenlenmek istediği gösteriyi protesto için yaklaşık 100 kişilik, gençlerden oluşan bir grup toplandı. Grup yola barikat kurarak otomobil, lastik ve çöp kutularını ateşe verdi, polise taş attı. Gösteri bu nedenle Malmö'deki bir parka alındı ancak bu kez de Malmö'nün farklı yerlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Başkent Stockholm'de düzenlenen protestolarda da polise taş atıldığı belirtiliyor.

AFP, DWTürkçe .

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