İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma protestosu: 3 kişi yaralandı

İsveç'in Norrköping kentinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu protesto eden 3 göstericinin polisin açtığı ateş sonucu yaralandığı bildirildi.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in çeşitli kentlerinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler devam ediyor.

Ülkenin Expressen gazetesinin haberinde, Norrköpin'de Paludan'ı protesto eden bir grup göstericinin polise taşlarla saldırdığı, polisin açtığı ateş sonucu 3 göstericinin yaralandığı ifade edildi.

Norköping polisinden yapılan açıklamada, polislere saldıran göstericilerin durdurulması için havaya ateş edildiği, bu sırada birkaç kişinin yaralandığı savunuldu. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Bu bölgelerde çıkan isyanlarda 125 polis aracı hasar görmüş, 34 polis yaralanmış, 13 kişi de gözaltına alınmıştı. AA .