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İsveç'te İsrail'e boykot: 200 çocuğu tutsak ediyorlar!

İsveç'te İsrail malları boykot edildi. Boykotta yapılan açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik baskı ve şiddete devam ettiği ve askeri hapishanelerinde 200 çocuğu tutsak ettiği vurgulandı.

22 Dakika Önce
2021-10-30 16:32:46
İsveç'te İsrail'e boykot: 200 çocuğu tutsak ediyorlar!

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan bir grup aktivist, İsrail mallarını boykot etti.

AA'nın haberine göre, aktivist ve akademisyenlerin kurduğu İsveç Filistinliler Derneğince Medborgare Meydanı'da yapılan eylemde, İsrail mallarının alınmaması ve İsrail'e tatile gidilmemesi çağrısı yapan broşürler dağıtıldı.

Aktivistler, İsveç'te satılan İsrail markalarının bulunduğu broşürleri de meydandan geçenlere dağıttı.

Burada grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in 1967 yılından bu yana Filistin'i işgal ettiği, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğinin (AB) uyarılarına kulak asmadığı hatırlatıldı. Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik baskı ve şiddete devam ettiği ve askeri hapishanelerinde 200 çocuğu tutsak ettiği vurgulandı.

Açıklamada 600 bin İsrail vatandaşının işgal altındaki Filistin topraklarına yasal olmayan şekilde yerleştiği vurgulanırken bu zulme bir nebze olsun "dur" demek için İsrail mallarının alınmaması ve boykot edilmesi istendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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