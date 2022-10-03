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İsveç'te İran bahanesiyle PKK propagandası!

Daha önce Stockholm'deki bazı sembol binalara PKK'nın posterlerinin yansıtıldığı İsveç'te PKK destekçileri yine kendini gösterdi.

3 Gün Önce
2022-10-03 07:46:22
İsveç'te İran bahanesiyle PKK propagandası!

İsveç'in Malmö kentinde, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere YPG/PKK destekçileri de katıldı. Möllevangstorget Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Hepimiz Mahsa Emini'yiz" ve "İran'daki kadınlara özgürlük" gibi sloganlar attı.

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Protestoya destek veren çok sayıda kişi YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

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İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. .

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