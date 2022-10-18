İsveç'te 'feminist dış politika' kararı

İsveç'te sağ partilerin oluşturduğu koalisyon hükümeti 2014'ten bu yana uygulanan 'feminist' dış politikadan 'etiketlemenin amaca zarar verdiği' gerekçesiyle vazgeçtiğini açıkladı.

Hükümetin yeni kabineyi açıklamasıyla bugün göreve başlayan Dışişleri Bakanı Tobias Billström haber ajansı TT'ye verdiği röportajda, bu kavramın Orta Doğu başta olmak üzere birçok ülkede "diplomatik soğuma" yarattığına dikkat çekti ve "Cinsiyet eşitliği İsveç'in ve hükümetin temel değerlerinden biri. Ama bundan sonra bu ifadeyi kullanmayacağız" dedi.

Açıklamanın ardından bakanlığın internet sitesinde yer alan konuya ilişkin çeşitli yazılar da kaldırılmaya başlandı.

Feminist dış politika nedir?

2014 yılında ülkedeki Sosyal Demokrat hükümetin Dışişleri Bakanı Margot Wallström tarafından başlatılan "feminist dış politika" resmi olarak "dünya genelinde sayısız kız ve kadının günlük hayatlarını tanımlayan ayrımcılık ve sistematik itaate karşı yanıt" olarak ifade ediliyor.

Bakan Wallström'ün 2015 yılında Suudi Arabistan'daki kadın haklarına ilişkin eleştirel açıklamaları Suudi Arabistan'ın Stokholm büyükelçisini geri çağırmasıyla sonuçlanmıştı.

2018'de yayımlanan bir belge, Moldova'da kadınların temsili konusunda taban belirlemeye dair getirilen bir yasanın İsveç'teki yasadan ilham aldığını ifade etti.

Kolombiya'da ise 2016'da imzalanan barış anlaşmasında kadın ve erkeklerin eşitlik prensiplerinin eklenmesinde yine Stokholm'e atıfta bulunuldu. Ancak Wallstrröm'ün 2019 yılında bakanlık görevinden ayrılmasından bu yana İsveç yavaş yavaş kavrama olan vurguyu azalmaya başladı.

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