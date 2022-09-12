İsveç'te beklenmedik sonuç! Sandıktan aşırı sağ çıktı

NATO'ya üyeliği gündemde olan İsveç'te oyların yüzde 90'ı sayılırken sağ partilerden oluşan birlik, mevcut olarak görevde bulunan merkez solun önünde bulunuyor.

Ülke politikasında aşırı sağ depremi yaşanıyor; popülist İsveç Demokratları partisi mevcut sonuçlara göre İsveç'in en büyük ikinci partisi oldu.

Pazar akşamı açıklanan çıkış anketleri Sosyal Demokratlar ve merkez solcu müttefiklerinin ufak bir farkla kazanacağını öngörüyordu. Ancak oylar sayıldıkça sonuçlar sağın lehine dönmeye başladı.

Oyların yüzde 90'ı sayılırken 4 sağ partiden oluşan blok, parlamentodaki 349 koltuktan 176'sını alacak oya sahip. Mevcut sonuçlara göre sol blok ise 173'te kalıyor.

Yurt dışında yaşayan İsveçlilerin oyları hafta ortasında sayılacağı için yakın geçen seçimleri kimin kazandığının kesinleşmesi birkaç sürecek. Sandıktan çok yakın sonuçlar çıkması, hükümet kurulması sürecini de karmaşıklaştırabilir.

Göç karşıtı İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Åkesson, sağ blokun kazanacak gibi durduğunu belirterek, "Görünüşe göre iktidar değişimi olacak" dedi.

İsveç Demokratları'nın oy oranının yüzde 20'nin üzerine çıkmış olması, genel olarak merkez ve merkez sol partilere yatkın İsveç seçmeni arasında çok büyük bir değişime işaret ediyor.

The Guardian'ın aktardığına göre İsveç Demokratları' partisi 1990'ların ortasında Neo-Nazi hareketinden doğdu ve günümüzde sıklıkla aşırıcılıkla suçlanıyor. .