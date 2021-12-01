DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul Valiliği'nden kış tedbirleri açıklaması
Hekimlere ek gösterge zammı Meclis'te kabul edildi
İngiltere'de yüz tanıma yazılım firmasına ağır para cezası
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı bitiminde Rusya'ya uyarılar yinelendi
Borsa günü yükselişle tamamladı
'Dünyanın en zengin toplumu'!.. İngiltere/Galler'de 688 evsiz öldü
ABD’den Yunanistan'a yeni askeri yatırım ve silahlandırma!
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 780 bini geçti
Fransızlar faturalarını ödemek için borç alıyor
Blinken: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız
Burak Elmas’tan ‘TFF’ çıkışı: Nihat Özdemir'in altını oyuyorlar
Metin Gürcan'ın 'casusluk' davası ve Babacan’ın ‘Pandora Kutusu’
Daha önce mor patates gördünüz mü?
İsveç'te 6 bin kişi çip taktırdı
Restoranlarda bu püf noktalar kullanılıyor!

TIMETURK / DÜNYA / İsveç'te 6 bin kişi çip taktırdı

İsveç'te 6 bin kişi çip taktırdı

İsveç'te Kovid-19 aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısının arttığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-12-01 17:26:34
İsveç'te 6 bin kişi çip taktırdı

İsveç'te Kovid-19 aşı pasaportunun uygulamaya geçirileceğinin duyurulmasının ardından ellerine mikroçip taktıranların sayısının arttığı bildirildi.

Aftonbladet gazetesindeki haberde, ülkede 1 Aralık'tan itibaren 100 kişiden fazla katılımcının olduğu etkinliklerde aşı pasaportu istenmesi nedeniyle ellerine mikroçip taktıranların oranında artış kaydedildiği belirtildi. Türk Telekom Reklamı

Gazeteye açıklama yapan Hannes Sjöblad, aşı pasaportunun olduğu mikroçipi sol eline taktırdığını söyledi. Cep telefonunu sol eline almasıyla Kovid-19'la ilgili kendisine ait bütün bilgilerin cep telefonuna yansıdığını kaydeden Sjöblad, bunun yeni bir eğilim olduğunu ve İsveçliler arasında popüler duruma geldiğini ifade etti.

Olle Helkimo da çipi sol eline taktırdığını, kendisini bu şekilde daha sağlıklı hissettiğini kaydetti.

Yaklaşık 6 bin İsveçli mikroçip taktırdı

Dijital kültürler araştırmacısı Moa Petersen de İsveç'te şu ana kadar 6 bin kişinin eline çip takıldığını belirtti.

microchip

Petersen, çip taktıranların Radyo Frekans Tanımlama Teknolojisi (RFID) sayesinde yanlarında aşı pasaportu, anahtar, kimlik kartı ve hatta tren bileti taşımayı bıraktıklarına işaret etti.

Bu durumun dış dünyada büyük tepki aldığına dikkati çeken Petersen, tepkiye rağmen İsveçlilerin teknolojiye yüksek güven duyduğunu vurguladı.

İsveç Devlet Demiryolları Şirketi (SJ) 2017'de ellerine mikroçip taktıranların artması sonucu mikroçip bilet okuma uygulamasına başladıklarını duyurmuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş