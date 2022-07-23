İsveç sözünde durmuyor! PKK yandaşları yine gösteri düzenledi

İsveç'in NATO'ya girmek için Türkiye ile yaptığı anlaşmaya rağmen, ülkedeki PKK sempatizanlarına göz yumuyor. Dün de başkenti Stockholm'de YPG/PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de YPG/PKK sempatizanları, ülkenin Türkiye ile yaptığı anlaşmayı protesto etti. Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan PKK/YPG yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü. YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) aleyhinde de slogan attı. SEPO tarafından dün yapılan açıklamada ise PKK ve diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapmasının yasaklanması istenmişti. Öte yandan, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan Finlandiya ve İsveç ile Türkiye arasında, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin endişelerini gidermeye yönelik üçlü muhtıra imzalanmıştı. .