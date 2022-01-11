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İsveç: Rusya tüm Avrupa'yı tehdit ediyor

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist, 'Rusya'nın son yıllardaki artan eylemleri başta İsveç olmak üzere tüm Avrupa'yı tehdit eder duruma geldi.' dedi.

35 Dakika Önce
2022-01-11 13:17:45
İsveç: Rusya tüm Avrupa'yı tehdit ediyor

Askeri ve savunma gücünün ele alındığı bir programda konuşan Bakan Hultqvist, Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Tüm ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine göre kendi egemenlik haklarına sahip olduğunu hatırlatan Hulqvist, buna rağmen Rusya'nın uluslararası hukuka meydan okuyarak bazı ülkelerin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Hultqvist, "NATO ile iş birliği yapmamız gerekir, Avrupa Birliği (AB) İsveç için önemli ve güvenli politik platformudur." dedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, ABD'ye uyarıda bulunarak Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını istemediğini dile getirmişti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise “İsveç'te dış siyasetimizi ve güvenlik politikalarımızı kendimiz belirleriz, dışarıdan kimse karışamaz.” diyerek Putin'e tepki göstermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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