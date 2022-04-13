DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından Man Adası Davası açıklaması
İsrail Büyükelçisi açıkladı: Bennett artık Putin ile iletişim kurmuyor
''İsveç’in NATO üyeliği için tarih belli oldu'' iddiası
Türk vatandaşlığına başvuru gayrimenkul değeri arttı mı? Kaç bin dolarlık gayrimenkul isteniyor? 400 bin dolara mı çıktı?
İSKİ su kesintisi 13 Nisan | Eyüp sular ne zaman gelecek? Akşemsettin, Karadolap Alibeyköy, Çırçır, Emniyettepe, Güzeltepe sular saat kaçta gelecek?
Türk vatandaşlığı alabilmek için konut (gayrimenkul) değeri kaç dolar olmalı? Türk vatandaşlığına başvuru ev değeri kaç bin dolara çıktı?
Rusya'dan Sırp Cumhuriyeti karşıtı karara tepki
AKSUNGUR'dan ilk defa atılan MAM-L mühimmatı hedefi başarıyla vurdu
Yapı Kredi BES iptali nasıl yapılır? Yapı Kredi BES iptal numaraları | Yapı Kredi BES iptal formu | Yapı Kredi BES iptal SMS numarası
Düzcespor - İskendurunspor maçı canlı nasıl izlenir?
Tansiyon yükseliyor! Kuzey Kore, Güney Kore'ye ait tesisi yıktı
Beyoğlu Yeni Çarşı - Iğdır FK maçı canlı yayınlanacak mı?
Twitter’ın eski hissedarlarından Elon Musk'a dava
Putin'in eski eşi, ilk kez konuştu: Beni her zaman test ediyordu
Putin'den 'dost olmayan ülkeler' ile ilgili yeni açıklama

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

BURSA

19:47

04:53
19:47
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:31

04:39
19:31
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:14

04:22
19:14
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:57

04:05
18:57
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:45

04:01
18:45
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:48:00

İftar vakti

ANKARA

19:31

04:39
SAHUR
19:31
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / ''İsveç’in NATO üyeliği için tarih belli oldu'' iddiası

''İsveç’in NATO üyeliği için tarih belli oldu'' iddiası

İsveç'in SVD gazetesi, İsveç'in haziran ayında NATO üyeliğine başvuruda bulunacağını iddia etti.

37 Dakika Önce
2022-04-13 14:43:45
''İsveç’in NATO üyeliği için tarih belli oldu'' iddiası

İsveç'in SVD gazetesinin haberinde, İsveç'in NATO üyeliği başvurusunun, 29-30 Haziran tarihlerinde İspanya'da yapılacak NATO ülkeleri toplantısında sunulacağı bilgisi verildi.

NATO üyeliği görüşmeleri için İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin de ülkesinin İltalehti gazetesine yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını söyledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO üyeliği konusunu görüşmek üzere bir araya geldi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş