İsveç halkı ''NATO'' ile ilgili ne düşünüyor?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç hükümeti NATO'ya başvurma kararı aldı. İsveçliler ise hükümetin bu kararının aceleci olduğunu ve daha fazla bekleyerek durumun daha iyi analiz edilebileceğini düşünüyor.

İsveç'te üst düzey yetkililer, uzmanlar ve vatandaşlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç'in NATO'ya katılma konusunda "acele karar" verdiğini düşünüyor.

Finlandiya ve İsveç 18 Mayıs'ta NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı.

İsveç'te birçok eski hükümet yetkilisi, ülkenin daha fazla bekleyerek durumu daha iyi analiz edebileceği görüşüne sahip.

"SÖYLEM DOĞRU DEĞİL"

İsveç'in kararından endişe duyanlar arasında yer alan Stockholm Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Direktörü Thomas Jonter, "İnsanların bu hızlı gelişen süreçten endişe duymasının bir sebebi olduğunu düşünüyorum çünkü hükümet, hızlı hareket edilmesi ve Finlandiya'nın izinden gidilmesi gerektiğini açıkça belirtti. Ancak çoğu kişi bu söylemin doğru olmadığına inanıyor" dedi.

FİNLANDİYA ACELEYE GETİRDİ

İsveçli gazeteci Henrik Silver da kararın alınma biçimi konusunda endişeli olduğunu belirterek, "Aceleye getirilmiş bir karardı. Halka açık bir tartışma olmadı ama zamanlaması hükümet için çok iyi oldu. Eylül ayında yapılacak seçimlerden önce bu sorundan kurtulmak istediler" diye konuştu.

Demokrasinin yavaş işleyen bir süreç olduğunu dile getiren Silver, "Herkes sürece dahil olmalı, düzgün şekilde tartışılmalı ancak bu son iki ayda her şey çok hızlı gelişti ve uygun bir kamuoyu tartışması yapamadık. NATO üyeliğine karşı çıkan büyük bir kamuoyu var mı? Hayır. Ama çoğumuz biraz isteksiz" değerlendirmesini yaptı. Silver, bir yıl gibi bir bekleme sürecinde kamuoyunun farklı şekillenebileceğini de söyledi.

İsveç'te nükleer silahlara şiddetle karşı olduklarını vurgulayan Silver, "NATO'ya şüpheyle bakıyoruz. Demek istediğim, NATO'nun da sıkıntılı bir geçmişi var" dedi ve ekledi:

"ABD'nin çıkarlarına hizmet eden bir komutana sahip olmaktan gerçekten mutlu değiliz. Bu çıkarlar, İsveç'in çıkarlarıyla uyumlu mu? Her zaman değil." .