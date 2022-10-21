İsveç: Erdoğan'ın kabul etmesi çok iyi haber

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson ile görüşme talebini kabul etmesinin çok iyi bir haber olduğunu söyledi.

Billström, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştü. Görüşme sonrası iki bakan basın toplantısı gerçekleştirdi.

Tobias Billström, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanımız Ulf Kristersson ile görüşme talebini kabul etmesini çok iyi bir haber" ifadesini kullandı.

Billström, Türkiye'nin NATO konusundaki taleplerini de karşılamak için çok çalıştıklarını ifade etti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto da NATO üyelik sürecinde Türkiye ile düzenli olarak diyalog kurduklarını, geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "İsveç'in yeni başbakanı randevu talebinde bulundu. Arkadaşlarımıza 'Randevu verin, gelsin.' dedim. Ülkemizde kendisiyle bu konuları da görüşürüz. Bizim bu noktadaki düşüncemiz değişmedi. Bu tür cezai müeyyidelere çarptırılmış olan bu teröristleri bunların yakalayıp bize vermeleri lazım. Bunlar bize verilmediği sürece parlamento aşamasında bu iş yürümez. Şu andaki yeni Başbakan'ın yaklaşım tarzı, terörle ve teröristlerle mücadeleden yanadır" değerlendirmesinde bulunmuştu. AA