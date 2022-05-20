İsveç Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye PKK mesajı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini belirtti. İsveçli bakanın açıklamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, 'Gözlerimizin içine bakıyorsunuz ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz' dedi.

​​​​Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "yaygın dezenformasyon nedeniyle" İsveç'in PKK'yı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatmak istediğini bildirdi.

Kararın Olof Palme hükümeti döneminde alındığını anımsatan Linde, Avrupa Birliği'nin (AB) onu 2002'de takip ettiğini belirtti.

Linde, "Bu pozisyon değişmedi." ifadesini kullandı.

İSVEÇLİ BAKAN'IN AÇIKLAMASINA ALTUN'DAN TEPKİ

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bakan Linde'nin sözlerine sosyal medyadan karşılık verdi. Altun, "İsveç, PKK'nın devam eden propaganda, bağış toplama ve asker toplama çabalarını durdurmak için hiçbir çaba sarf etmiyor. İsveç, Türkiye'de diğer saldırıların yanı sıra intihar saldırıları düzenleyen teröristleri de silahlandırıyor. Dürüstlük en iyi politikadır, Gözlerimizin içine bakıyorsunuz ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Terör örgütü PKK'yı desteklemeye devam ediyorsunuz. İsveç gerçekten PKK'yı terörist bir varlık olarak görüyorsa, gerekeni yapmalıdır." açıklamasında bulundu. .