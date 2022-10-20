İsveç Başbakanı: Türkiye'yi ziyaret etmeye hazırım

İsveç Başbakanı, NATO üyeliğinin önündeki engeli kaldırmak için Türkiye'yi ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi.

İsveç'in yeni başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'yi İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma tekliflerini desteklemeye çağırmak için Ankara'ya gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde konuşan Kristersson, "Türk hükümetine derhal Ankara'ya gitmeye hazır olduğumuza dair bir sinyal gönderdim" dedi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da, Londra'ya yaptığı resmi ziyarette Financial Times (FT) gazetesine verdiği röportajda Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik talebini onaylama konusunda gecikmesinin Baltık bölgesinin güvenliğine zarar verdiğini savunmuştu ve şunları söylemişti:

"Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın son yorumlarından bazıları, Finlandiya ve İsveç'in ayrı ayrı değerlendirileceği fikrini içeriyordu ve tabii ki bizim tarafımızdan hoş karşılanmadı. Bu İsveç tarafından da hoş karşılanmıyor." .