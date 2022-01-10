İsveç Başbakanı'nın evine polis baskını: 1 kişi gözaltında!

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'ın evine yapılan baskında kaçak göçmen çalıştırdığı ortaya çıktı.

Noel öncesi gerçekleşen polis baskınında yasa dışı olarak kadın temizlikçi çalıştıran İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, “Tehlikeli bir firma tarafından kandırıldım” dedi. Başbakan, “Doğru şeyi yapmak isteyen bizler bile tehlikeli firmalara inanabiliyoruz” diye sözlerine ekledi.

Yapılan polis baskınında göçmen kadının gözaltına alındığı açıklandı.

Andersson'un yaptığı açıklamada, temizlik firmasının, tüm çalışanlarının yasal ve bir sendika üyesi olduklarını söyledi.

Temizlik firması, işçilerin belirlenen maaş ve koşullar altında çalıştıklarına ilişkin Başbakan Magdalena Andersson'un ikna olması için sürekli olarak dile getirildiği açıklandı.

"Temizlik firmasıyla tüm bağlantıları kestim. Sendikalarla toplu iş sözleşmesi imzalayıp imzalamadıklarını sorduğumuzda, birkaç kez olumlu yanıt verdiler." diyen Andersson, "Artık sorumlu kurumların olup biteni derinlemesine araştırmasını bekliyorum." diye sözlerine devam etti.

Ilımlı Birlik Partisi (Moderate Party) Meclis Grup Başkanı Tobias Billström yaptığı açıklamada, “Ülkenin başındaki başbakanın böylesi bir duruma düşmesinin ciddi ve endişe verici” olduğunun altını çizdi.

Billström, üst düzey politikacıların evlerinde çalışan yasa dışı göçmenlerin, düşman dış güçler tarafından şantaj amaçlı kullanılabilecek gerçek risk olabileceğini vurguladı.

Yasa dışı olarak çalışan Nikaragualı 25 yaşındaki temizlik işçisi kadının polise verdiği ifadede, 2020 baharında sınır dışı kararı verilmesinden sonra yasa dışı olarak çalıştığını itiraf ettiği açıklandı.

Kadının ayrıca 2020 sonbaharında Stockholm'deki bir mağazada hırsızlıktan suçlu bulunduğu belirtildi.

Temizlik şirketi olaydan sonra yaptığı açıklamada, kadının başka bir temizlik şirketi tarafından kendilerine gönderildiğini iddia etti.

Kaynak: Haber Global

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.