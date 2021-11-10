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İsveç Başbakanı Löfven istifa etti

Önceden açıkladığı üzere görevini bırakan İsveç Başbakanı Löfven, yerine Ekonomi ve Maliye Bakanı Andersson'u önerdi. Seçilirse, Andersson ülkenin ilk kadın başbakanı olacak.

3 Saat Önce
2021-11-10 15:52:45
İsveç Başbakanı Löfven istifa etti

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Meclis Başkanı Andreas Norlen'e istifasını sundu.

Sosyal Demokrat Parti başkanlığını 5 Kasım'da bırakan Löfven, yerine yeni hükümet kurması için Ekonomi ve Maliye Bakanı Magdalena Andersson'u önerdi.

Göteborg'daki kongrede Sosyal Demokrat Partinin yeni lideri Ekonomi ve Maliye Bakanı Andersson olmuştu.

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisi oluşturacağı yeni koalisyon hükümetinin bu hafta parlamentoda oylanması bekleniyor. Merkez Partisi de Andersson'u destekleyeceğini duyurmuştu. Andersson'un seçilmesi halinde ülke tarihinde ilk defa bir kadın başbakan olarak tarihe geçecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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