İsveç Adalet Bakanı'ndan Türkiye'nin istediği iadelere ilişkin açıklama

İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, Türkiye’nin istediği iadelere karşı yaptığı değerlendirmede her türlü kararın “bağımsız mahkemeler” tarafından verileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO bünyesinde varılan mutabakat doğrultusunda 'İsveç'in 73 teröristi iade etme sözü verdiği' yönündeki açıklamalarının ardından İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson, İsveç'te iade kararlarının bağımsız yargı tarafından verildiğini söyledi.

AFP haber ajansına konuşan Bakan Johansson, "İsveç'te İsveç kanunları bağımsız mahkemelerce uygulanır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"İsveç vatandaşları iade edilmiyor. İsveç vatandaşı olmayan kişiler ise diğer ülkelerin talebi üzerine iade edilebilir, ancak bu İsveç yasaları ve Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi ile uyumlu olması koşuluyla mümkün."

Erdoğan, konuya dair açıklamasında "Türkiye PKK ve uzantıları ile tam iş birliği, mücadelede dayanışma, PYD-YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü, savunma sanayide ambargolara gidilmemesi ve iş birliğinin artırılması, terör suçlularının iadesi konusunda adım atılması ki İsveç 73 teröristi iade etme sözü verdi" ifadelerini kullanmış ve iadelerin gerçekleşmemesi durumunda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini engelleyebileceklerine işaret etmişti.

Johansson açıklamasında buna dair incelemeleri yapan ve veto hakkı olan tarafın İsveç Yüksek Mahkemesi olduğunu vurgulayarak, "Bu sistem hala geçerli. İsveç, Finlandiya ve Türkiye'nin imzaladığı, Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi'ne uyduğumuz anlaşmada da açıkça belirtiliyor" dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson daha önce 33 kişinin Türkiye'ye iadesi konusunda Türk basınında çıkan haberlere ilişkin, "Böyle bir dosya geldi mi bilmiyorum. Bunları yetkililer ile birlikte yasalar çerçevesinde ele alacağız." demişti