'İstihbaratçısı da savaşçısı da akın akın Ukrayna'ya geliyor'

Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin dünya medyasına yansıyan yabancı savaşçılarla ilgili dikkat çeken ayrıntılar paylaşan gazeteci Taha Dağlı, Ukrayna’ya giden yabancı uyruklu istihbaratçı ve savaşçılar hakkında yazdı

Gazeteci Dağlı'nın bugünkü yazısı:

İsrail'den, Güney Kore'den bile eski askerler yabancı savaşçı adıyla Ukrayna'ya geliyor. Buna karşın Rusya bir taraftan Ukrayna içindeki yeraltı örgütlenmelerini harekete geçirdi, diğer taraftan da Suriye'den militan taşıyor. Savaş Amerikan ve İngiliz istihbarat servislerinin de Ukrayna sahasında üslenmelerini beraberinde getirdi.

Ukrayna, Rusya'ya karşı savaşmak için yabancı ülkelerden gelen gönüllülere kapıları açmış, vize muafiyeti sağlamıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanının son açıklamasına göre tam 52 ülkeden 20 bin kişi, savaşa katılmak için başvuru yaptı.

İlk gelenler İngilizler oldu. İngiliz ordusunda görev yapmış eski askerler trenlerle Kiev'e ulaştı. Çoğu elbette genç. Ancak yaşlılar da var. Mesela 72 yaşındaki emekli albay Ian Cunnigham onlardan biri. Yanında da Polonya ordusundan emekli bir albay olan Martin Podpora var. Bu iki ihtiyar asker, savaşmak için geldikleri Kiev'de kamuflajlarını giyip, poz verdiler. İkisi de burada tanışıp, arkadaş da olmuşlar. Ukrayna halkının direnişinden çok etkilendiklerini ve bu yüzden savaşa geldiklerini söylüyorlar.

İsrail'den gelenler de var. Kiev'de İsrail televizyon kanalının muhabiri ikisiyle röportaj yapmış. Biri elindeki silahla kamera karşısına geçmiş. İsrail özel kuvvetlerinde görevli olduğunu söylüyor.

Güney Kore ordusundan küçük bir birlik albay Lee-Geun komutasında Ukrayna'ya varmışlar.

Daha önce Suriye'de DAEŞ'e karşı savaştığı söylenen ki eğer böyleyse PYD terör örgütünün saflarında görev almış bir kişi olan Wali lakaplı Kanadalı keskin nişancı da Ukrayna'ya gelen yabancı savaşçılar arasında.

Silah ise bolca bulunuyor. Ukrayna'da bir çok noktada hem sivillere hem de dışardan gelen bu yabancı savaşçılara silah temin ediliyor.

Rusya da boş durmuyor elbette. Rus olmayan milletlerden oluşan askeri birliklerin dışında onlar da gayri resmi savaşçıları toplayıp Ukrayna'ya getiriyor.

Rus paralı asker şirketi Wagner, Suriye'de rejim kontrolündeki Deyrizor bölgesinde eğittiği militanları ayda 200 dolar maaşla Ukrayna'ya taşıyor.

Rusya ayrıca Ukrayna içerisindeki Rus kökenli çok sayıda yeraltı örgütlenmesini de harekete geçirdi. Onlardan biri Odessa kentinde kurulan bir örgüt. Militanları maskeli, ellerinde otomatik silah var. Elebaşları ise bıçağıyla kamera karşısına geçmiş, Ukrayna'ya savaş ilan ettiklerini söylüyor.

Orduların dışında gayri nizami silahlı grupların çarpıştığı bir savaş başlıyor. Dünyanın bir çok ülkesinden gelen uluslararası savaş kurallarının dışında kalan militanların olduğu şehir savaşları, sokak savaşları diyebileceğimiz bir muharebe bu.

Ukraynalı siviller Ukrayna'dan kaçarken yerlerine yabancı savaşçılar geliyor. Ukrayna halkına destek için demokrasi için geldiklerini söylüyorlar. Bu hikayelere Suriye'den alışığız. Pek hoş gelmiyor, kulağa.

Karşı taraftan Rusya'nın da benzer işi yaptığını görünce yarın öbür gün iş çok farklı boyuta taşınabilir. Kaldı ki bu eski askerler arasında istihbaratçıların da olduğu biliniyor.

Ve hatta Beyaz Saray ile Londra'dan yapılan açıklamalara baktığımız zaman ikisinin de “Rusların askeri hareketliliğiyle ilgili tüm istihbarat verilerini anlık olarak Ukrayna ile paylaşıyoruz” dediklerini görüyoruz.

Sahadan anlık istihbarat paylaşımı yapıldığına göre CIA de MI6 da Ukrayna'da yeni istasyonlar ve üsler kurmuş demek ki.

Haber7 .