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İstihbarat kaynakları Putin'in hastalığını açıkladı

Batılı istihbarat kaynakları Putin'in son dönemdeki bazı aşırı tavırları ve davranışlarının arkasındaki sebep ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

49 Dakika Önce
2022-03-13 11:21:03
İstihbarat kaynakları Putin'in hastalığını açıkladı

Son aylarda Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken, 24 Şubat'ta ani bir şafak kararıyla Kiev'e saldırmaya karar veren Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili dikkat çekici bir iddia İngiliz medyasından geldi.

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday, Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ani ve aşırı agresif kararlarının arkasında yatan neden ile ilgili bazı iddiaları bir araya getirdi.

KANSER, PARKİNSON YA DA DEMANS

İstihbarat kaynakları ve casuslar, Putin'in çok ciddi bir hastalıkla mücadele etmiş olabileceğini söyledi. Bu iddianın arkasında ise Five Eyes isimli bir istihbarat örgütünün üst düzey isimleri yer aldı. Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve ABD'den üst düzey istihbarat yetkililerinin olduğu topluluk, Putin'in savaş kararının psikolojik nedenlerine odaklanılması gerektiğini aktardı.

İddiaya göre Putin'in kanser, demans ya da parkinson hastalığıyla mücadele ettiği ve bu rahatsızlığı ortadan kaldırmak için de steroid tedavisi gördüğü belirtildi. Fakat raporlarda, Putin'in hem son dönemde yüzünde şişkin ve yorgun gözükmesi hem de kendisini ziyaret edenlerle sosyal mesafe kurallarını çok aşırı bir şekilde uygulamasının arkasında steroid tedavisi kaynaklı öfke ve şiddet patlamaları olduğu öne sürüldü. .

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