İstifalar sonrası okların hedefindeki Johnson'dan net mesaj!

Britanya'da Başbakan Boris Johnson, 'Zorlu koşullarda bir başbakanın işi yola devam etmektir ve ben de bunu yapacağım' dedi.

SBritanya Başbakanı Boris Johnson, dün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın, bugün hazine, eğitim ve ulaştırma bakanlıklarından dört ismin 'başbakanın liderliğine güvenlerinin kalmadığı' gerekçesiyle istifa etmesine rağmen, pes etmedi.

İstifa dalgasının ortasında bugün Avam Kamarası'nda haftada bir yapılan Başbakan'a Sorular oturumuna katılan Johnson, "Size muazzam yetki verilmişse, zorlu koşullarda bir başbakanın işi yola devam etmektir ve ben de bunu yapacağım" dedi.

Johnson, 'ancak hükümetin çalışmalarına devam edemeyeceğini fark ederse istifa edeceğini' söyledi. İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri içinden hükümetteki görevlerinden istifa edenlerin sayısı 15'i geçti. Avam Kamarası'nda oturum sürerken yeni istifa açıklamaları geldi. Konuttan Sorumlu Bakan Stuart Andrew, Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığının Tarımsal İnovasyon ve İklim Adaptasyonundan Sorumlu Yetkilisi Jo Churchill, Hapishaneler ve Denetimli Serbestlik ve Afganların Yeniden Yerleştirilmesinden Sorumlu Bakan Victoria Atkins istifalarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından istifa eden Sajid Javid, bugün Avam Kamarası'ndaki oturumda söz alarak, kabinede kalan bakanlara Boris Johnson'ı başbakanlıktan göndermeleri çağrısı yaptı. Sorunun BoJo'nun ta kendisi olduğu mesajını veren Javid, "Başbakanın reset düğmesine basması artık işe yaramaz. Temelden yanlış bir şeyler var. Bence sorun en tepeden başlıyor ve bu, değişmeyecek" dedi. .