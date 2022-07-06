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İstifa sayısı 35 oldu!

İngiliz hükümetinde istifa sayısı 35 oldu

17 Saat Önce
2022-07-06 20:13:18
İstifa sayısı 35 oldu!

İngiltere'de Johnson hükümeti peş peşe gelen istifalarla sarsıldı. Sağlık ve Maliye bakanlarının istifalarının ardından bazı bakan yardımcıları da görevlerinden ayrıldı. Toplam istifa sayısı 35'e ulaştı. Johnson, pes etmeyeceğini açıkladı.

Skandallar, ekonomideki durum, güven eksikliği... İngiltere'de Başbakan Boris Johnson kabinesinde kriz yaşanıyor. Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye bakanı Rishi Sunak başı çekti...

Bakan, bakan yardımcılarının ve hükümet adına parlamentoda danışmanlık görevi yürüten milletvekillerinin istifaları art arda geldi. İstifa dilekçesini verenler, güven kaybı ve parti içi huzursuzluğu gerekçe gösterdi.

TRTHaber .

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