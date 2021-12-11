İşte Rusya'da yılın en çok konuşulan isimleri

Rusya'da yılın en çok konuşulan isimleri sıralamasında ilk sırada 13 milyon kere anılan devlet başkanı Vladimir Putin var. En çok konuşulan ikinci isim ise 4,45 milyon gönderiyle muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy oldu.

Rusya'nın en büyük sosyal medya platformu VKontakte bu yılın en çok konuşulan isimlerini açıkladı. Platformda paylaşılan gönderilerin esas alındığı araştırmaya göre, ilk sırada ismi 13 milyon kere anılan devlet başkanı Vladimir Putin var.



En çok konuşulan ikinci isim 4,45 milyon gönderiyle muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy oldu.



Bu iki ismi 2,2 milyon gönderiyle Güney Koreli pop müzik grubu BTS takip ediyor.



Ünlü rap müzik sanatçısı Alişer Morgenştern de 2,01 milyon gönderiyle dördüncü sırada yer aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski 1,26 milyonla beşinci sırada.



İlk onda yer alan diğer isimler ve paylaşım sayıları şu şekilde:



6. Donald Trump - 1,15 milyon,

7. Aleksandr Lukaşenko - 1,05 milyon,

8. Şarkıcı ve sunucu Olga Buzova - 1 milyon,

9. Müzik grubu Artik & Asti - 992 bin,

10. Habib Nurmagomedov - 943 bin.

Kaynak: turkrus.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.