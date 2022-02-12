İşte James Webb Uzay Teleskobu'nun yakaladığı ilk görüntü

James Webb Uzay Teleskobu, yakaldığı ilk yıldız görüntüsünü Dünya'ya gönderdi.

James Webb Uzay Teleskobu'nun kusursuz bir şekilde çalıştığını artık biliyoruz. Zira teleskop, bir yıldızın ilk görüntülerini yakaladı. NASA, birincil aynanın 18 parçası kullanılarak çekilmiş bir yıldızın resimlerinden oluşan bir kare paylaştı. Kare rastgele bulanık noktalar topluluğu gibi görünüyor, ancak görev ekibinin beklediği şey tam olarak da buydu. Görüntüler, bilim adamlarının teleskobun Yakın Kızılötesi Kamerasını veya NIRCam'ı kullanarak uzun ayna hizalama sürecini bitirmelerine yardımcı olacak.

James Webb Uzay Teleskobu, uzun süren yolculuğunun ardından nihayet son hedefine ulaştı.

Görseller, James Webb Uzay Teleskobu'nu 156 farklı konuma işaret eden ve NIRCam'ın sensörleriyle 1.560 görüntü üreten 25 saatlik bir çabadan geldi. Ekip, her ayna parçasının imzasını tek bir çerçevede kullanarak bu kareyi oluşturdu. Aslında yukarıda gördüğünüz karenin tamamı değil - tam çözünürlüklü anlık görüntü iki gigapikselin üzerinde.

Araştırmacılar, yaz aylarında JWST'den bilimsel olarak faydalı yeni görüntüler bekliyor. Bu görüntülerin, özellikle evrenin erken dönemlerine dair önemli bir bakış sağlamaya başlandığında, çok daha heyecan verici olacağını söyleyebiliriz. Yine de bu ilk görüntü bize teleskobun çalıştığını gösteriyor ve bu açıdan son derece önemli.

Kaynak: Chiponline .