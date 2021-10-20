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TIMETURK / DÜNYA / İşte insanlık tarihinin en tehlikeli mesleği

İşte insanlık tarihinin en tehlikeli mesleği

Yapılan bir araştırmaya göre, her 4 Roma İmparatorundan yalnızca 1 tanesinin doğal sebeplerle öldüğü, geri kalanlarının ise ya savaşta ya da 'bir şekilde' öldürüldüğü veyahut intihar etmek zorunda kaldığı bulgular arasında yer alıyor.

3 Saat Önce
2021-10-20 14:07:34
İşte insanlık tarihinin en tehlikeli mesleği

Yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğunda, 4 imparatordan sadece 1'i doğal sebeplerden ölmüş!

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Dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin hükümdarı olmak kulağa oldukça rahat bir iş gibi gelebilir, fakat eğer bu imparatorluk Roma İmparatorluğu ise, bu pek de iç rahatlatıcı değil. Zira Roma İmparatoru olmak, insanlık tarihinin en tehlikeli mesleklerinden biri olabilir!

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Royal Society Open Science'da yapılan araştırmalar sonucu yayınlanan yeni bir rapora göre, Roma İmparatorluğu dönemi boyunca ulusun 175 hükümdarı olmuş ve bu 175 kişinin yalnızca yüzde 24.8'lik bir oranı doğal sebeplerden ölmüş. Geri kalanlarının ise ya savaşta öldüğü ya da daha kötüsü "bir şekilde" öldürüldüğü veyahut intihar etmek zorunda kaldığı bulgular arasında yer alıyor.

São Paulo Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Enstitüsü'nün araştırmacıları, Roma imparatorlarının saltanatlarıyla ilişkili temel matematiksel kalıpları araştırmışlar ve bu "güç yasası"nı izlediklerini tespit etmişler.


Kaynak: chip.comtr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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