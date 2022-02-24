İşte Boris Johnson'un Rusya'ya yaptırımları

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya saldırı düzenleyen Rusya'ya uygulanacak ek yaptırımları açıkladı. Rus bankaları, Londra'nın finans sisteminden çıkartıldı.

Boris Johnson'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Putin, "imparatorluğun fethine inanan kanlı bir saldırgan" Rusya Ukrayna'nın kan lekesini asla ellerinden temizleyemeyecek.

Putin ne yaparsak yapalım her zaman komşusuna saldırmaya kararlıydı.

100'den fazla kişi, kuruluş ve bağlı ortaklığa yaptırım uygulanacak. Rus Havayolu Aeroflot İngiltere'de yasakla karşı karşıya kalacak.

Tüm büyük Rus bankalarının varlıkları dondurulacak. Rusya'nın sterline erişimi engellenecek.

Rus devlet ve özel şirketlerinin İngiltere'de para toplaması, menkul kıymetleriyle işlem yapması ve borç vermesi yasaklanacak. 100'den fazla Rus kuruluşuna yeni yaptırımlar uygulanacak.

Rusya'ya bir dizi ileri teknoloji ihracatının yasaklanması için mevzuat çıkarılacak

İngiltere SWIFT konusunda bir adım atmadı. Rus vatandaşlarının banka hesaplarında tutabilecekleri mevduat miktarını sınırlanacak.

SWIFT ödeme sistemine erişimini kapatmak için G7 ve NATO müttefikleriyle birlikte görüşecek ve çalışacak yasalar çıkarılması planlanıyor.

İngiltere, Belarus'a da yaptırım uygulayacak

Yeni yaptırımların, büyük Rus şirketlerinin ve devletinin, İngiltere pazarlarında finansman sağlamasını veya borç para almasını engelleyeceğini belirten Johnson, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaledeki rolü nedeniyle Belarus'a da benzer ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarının altını çizdi.

Johnson, yeni yaptırımların, "Londra'daki Rus oligarkların saklanacak hiçbir yeri olmadığı" anlamına geleceğini kaydederek, Rus vatandaşlarının İngiltere'de banka hesaplarına yatırabilecekleri para miktarının da sınırlı olacağını bildirdi.

Boris Johnson, "Rusya'yı küresel ekonomide her geçen gün ve her hafta sıkıştırmak için amansız bir göreve devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. .