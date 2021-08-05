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İşte Amerika'nın zorunlu aşı planı

ABD'de Joe Biden yönetiminin ülkeye gelecek yabancı ziyaretçilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı zorunluluğu getirmeyi planladığı bildirildi.

11 Saat Önce
2021-08-05 09:51:38
İşte Amerika'nın zorunlu aşı planı

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ABD, yabancı ziyaretçilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmeyi planlıyor.

Associated Press'in haberine göre, isminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden yönetiminin ABD'ye gelecek neredeyse tüm yabancı ziyaretçilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirmek için ilk adımı attığını söyledi.

ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Şengen bölgesi, Birleşik Krallık, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.

ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif Kovid-19 testi göstermeleri isteniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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