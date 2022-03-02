İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD kanalı özür diledi

İstanbul’u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD’li CBS News kanalı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un müdahalesi üzerine özür dileyerek, böyle bir hatanın tekrarlanmayacağını aktardı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, ABD menşeli CBS News televizyonuna İstanbul'un Yunanistan toprağı gibi gösterilmesi üzerine gönderdiği uyarı mektubunun ardından kanal yönetiminden özür yazısı geldi.

CBS News kanal yönetimi, Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin haberinde gösterilen bir haritadaki Türkiye ve İstanbul'a ilişkin yanlışı nedeniyle özür diledi.

Kanal yönetiminin özür yazısında şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul'u Türkiye'nin değil, yanlış bir şekilde Yunanistan'ın parçası olarak gösteren bu grafik, yapılan hatanın dikkatimize getirildiği anda düzeltilmiştir. Tüm haberlerimizde doğruluk ilkesine bağlı kalıyoruz ve gelecekte böyle bir hatanın tekrarlanmaması için yayın süreçlerimizi tekrar gözden geçireceğiz. Bize ulaştığınız ve CBS News adına sizden özür dileme imkanı verdiğiniz için teşekkür ederim.”

Altun tepki göstermişti

İletişim Başkanı Altun, CBS News'in Rus savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişine dair bir haberinde İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi göstererek dezenformasyon faaliyetinde bulunması üzerine derhal harekete geçerek bu yanlışın ivedilikle düzeltilmesini ve gerekli izahatın yapılmasını istemişti.

Altun'dan İstanbul'u Yunan toprağı gibi gösteren ABD kanalına tepki

Altun, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tartışmaya açabilecek her türlü adımdan kaçınılması hususlarında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: TRT Haber .