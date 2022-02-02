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TIMETURK / DÜNYA / İstanbul-Erivan uçuşları bugün başladı

İstanbul-Erivan uçuşları bugün başladı

Ermenistan'dan İstanbul'a seferleri bugün başlatan FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan kalktı.

48 Dakika Önce
2022-02-02 17:33:55
İstanbul-Erivan uçuşları bugün başladı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri başlatıldı.

FlyOne hava yollarına ait uçak, Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan ilk seferini yapmak için yerel saatle 18.00'de havalandı.

Şirket yetkililerine göre, yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu uçak İstanbul-Erivan seferini de bu gece gerçekleştirecek.

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FlyOne hava yollarının Yönetim Kurulu Başkanı Aram Ananyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferlerinin başlatılmasına ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Şirketin, Erivan-İstanbul, İstanbul-Erivan güzergahında ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirten Ananyan, "Uzun aradan sonra Erivan ile İstanbul arasında hava yolu bağlantısının tekrar başlanmasına büyük önem vermekteyiz." dedi.

İki ülkenin hava yolu yöneticilerine ve ilk yolcularına minnettar olduğunu ifade eden Ananyan, "Bizim misyonumuz kaliteli, fiyat açısından uygun, güvenli hizmet sunmaktır." şeklinde konuştu.

Ananyan, uçuşların, iki ülke halkları arasındaki bağların güçlendirilmesine de katkı sağlayacağının altını çizerek, şunları söyledi:

"Bunun neticesinde insanlar ve şehirler arasındaki ilişkiler güçleniyor. Ekonomik ve ticari ilişkileri hız kazanıyor. Turizm imkanlarıyla karşılıklı ziyaretler de artıyor. Bunu temin etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Uçuşların başlaması, aynı zamanda Türkiye'deki Ermeni cemaatinin Ermenistan ile bağlarını yakın tutmasını sağlamak konusunda da önem taşımaktadır."

İlk seferlerde yolcu sayısının beklentileriyle uyumlu olduğunu, bunun ilerleyen günlerde daha da artmasını beklediklerini ifade eden Ananyan, "Uçuşlarımızın başarılı bir şekilde gerçekleşeceğinden eminim. Biz tabii ki her bir uçuş güzergahını açmadan önce bir araştırma yapıyoruz ve bu uçuş başarılı olarak." dedi. AA .

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