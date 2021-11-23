DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konut fiyatları nasıl baskılanacak? İşte çözüm!
Müslüme'nin dedesi tutuklandı
3600 ek gösterge için ''lise-üniversite mezunu'' ayrımı
İstanbul’dan kalkan otobüs alev aldı: 46 kişi yanarak can verdi
ABD’den ‘Bosna Hersek’ açıklaması
Irak Türkmen Cephesi: Peşmerge gelirse petrol krizi çıkar
'Mısır, Libya’daki sivillere saldırılarda Fransa ile ortak hareket etti'
Interpol İstanbul'da toplanıyor
Societe Generale: TCMB acil faiz artırımına gidebilir
Alışverişin hareketli dönemi kapıda
Finansal okuryazarlığın stratejik adımları
Gaziantep FK Başkanı'ndan şok açıklama: Trabzonspor'u şampiyon yapmışlar zaten
Ankara'da kadınlar için otobüs ayrıcalığı
Abdullah Avcı: Kim ne yazarsa yazsın, ne çizerse çizsin biz sadece 3 puan kazandık
Erman Toroğlu'ndan bomba açıklama: Dış güçler olmazsa Trabzonspor daha da farkı...

TIMETURK / DÜNYA / İstanbul’dan kalkan otobüs alev aldı: 46 kişi yanarak can verdi

İstanbul’dan kalkan otobüs alev aldı: 46 kişi yanarak can verdi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün bariyere çarparak alev alması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak öldü.

1 Saat Önce
2021-11-23 07:07:56
İstanbul’dan kalkan otobüs alev aldı: 46 kişi yanarak can verdi

Başkent Sofya'nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün bariyere çarparak alev alması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak öldü.

NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.

“Struma” otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

Otobüs İstanbul'dan hareket etti

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş