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TIMETURK / DÜNYA / İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı

İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü kapatıldı.

4 Saat Önce
2022-03-13 12:34:31
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda Yeniköy-İstinye arasında görüş mesafesinin 100 metre olarak rapor edildiğini açıkladı.

İstanbul Boğazı'nın tamamında yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle deniz trafiğinin saat 11.20'den itibaren çift yönlü askıya alındığı belirtildi ve yerel trafiğe gerekli uyarıların tüm sektörlerce yapıldığı bildirildi. .

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