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İsraillilerden Netanyahu'suz yeni hükümetin kurulmasına destek gösterisi

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yüzlerce İsrailli kurulacak hükümete destek amacıyla Kudüs'te Netanyahu'nun ikametgahının yakınındaki bir meydanda bir araya geldi.

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Google News - Timeturk
06.06.2021 08:28:20
İsraillilerden Netanyahu'suz yeni hükümetin kurulmasına destek gösterisi

İşgal altındaki Kudüs'te yüzlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarına son vermesi beklenen yeni hükümetin kurulmasına destek için gösteri düzenledi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yüzlerce İsrailli kurulacak hükümete destek amacıyla Kudüs'te Netanyahu'nun ikametgahının yakınındaki bir meydanda bir araya geldi.
Kurulacak hükümete destek sloganları atan göstericiler, Netanyahu'dan hesap sorulmasını ve yargılanmasının devam etmesini talep etti.
İsrail güçleri, Netanyahu yanlıları ile göstericiler arasında herhangi bir olay çıkmasını önlemek amacıyla bölgede güvenlik tedbirleri aldı.
İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.
Netanyahu, 4 Mayıs'ta hükümeti kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti. Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'e vermişti.
Lapid, 7 muhalif partiyle koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.
Netanyahu'yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin, kurulabilmesi için 14 Haziran'a kadar Meclis'te güvenoyu alarak yemin etmesi gerekiyor.

Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığı sonlanacak

Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis'ten güven oyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu dönemi bitecek.
İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekiline ihtiyaç duyulurken, söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin toplam milletvekili sayısı 62.
Ancak Yamina Partisinin milletvekili Nir Orbach, Lapid ile yapılacak koalisyona güven oyu vermeyeceğini açıklamıştı. Orbach'ın yanı sıra koalisyonu kurmakta anlaşan partilerden bir başka milletvekilinin daha güven oyuna destek vermemesi halinde söz konusu hükümet yeterli sayıya ulaşamıyor. Bu nedenle koalisyon hükümetinin kurulduğuna henüz kesin gözüyle bakılmıyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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