DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İsveç'te sahte PCR testi skandalı
Gözünüzü kan mı bürüdü?
Polisin 'dur' ihtarına uymadı; kaza yaptı
Pentagon doğruladı: ABD, Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltacak
İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere biber gazıyla saldırdı
Dünyanın en büyük ve en küçük ülkeleri
''Sezgin Baran Korkmaz, ABD'nin talebiyle tutuklandı''
Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas oldu
Rusya’da uçak düştü: Çok sayıda ölü var
Cengiz Er: 'Veyis Ateş kaybetti, sıradaki isim Ersoy Dede'
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’li mevkidaşı ile görüştü
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Günlük yaşamıyor 'günlük' tutuyorlar
Berdan Mardini'nin eski eşine silahlı saldırı
ABD Başkanı Biden'ın köpeği 'Champ' öldü

İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere biber gazıyla saldırdı

İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine ve onlarla dayanışma halinde olanlara biber gazıyla saldırdı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
19.06.2021 23:58:26
İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere biber gazıyla saldırdı

Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden zorla tahliye edilme tehdidi altındaki Filistinlilerden Muna el-Kurd, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda, bir grup fanatik Yahudi yerleşimcinin mahalle sakinlerine ve onlarla dayanışma hallinde olanlara karşı biber gazıyla saldırıda bulunduğunu belirtti.

Öte yandan İsrail polisi de eş zamanlı bir müdahaleyle Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki dayanışmacıları bölgeden uzaklaştırırken mahalle sakini Filistinlilerin de meydanda toplanmasına engel oldu, basın mensuplarıyla ve ambulansların bölgeye girişine de izin vermedi.

Ramazanın başladığı 13 Nisan'dan bu yana Mescid-i Aksa ve çevresi ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail polisinin saldırıları nedeniyle ciddi bir gerilim yaşanıyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş