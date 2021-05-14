İsrailli Yazar Gideon Levy: İsrail asla zafere ulaşamayacak

İşgal devleti İsrail’in Filistin halkına ve Mescid-i Aksa saldırılarına tepki gösteren Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy, “İsrail asla zafere ulaşmayacak. Filistin’i asla teslim alamayacak” dedi.

İsrail Haaretz gazetesi yazarı Gideon Levy, “Filistinliler dizlerinin üzerine çökene, İsrail'in önünde eğilene ve koşulsuz sonsuza dek İsrail'e teslim olana kadar - tatmin olmayacaklar. Bir zafer fotoğrafı istiyorlar, çok arzuladıkları yalanın zaferini istiyorlar ve bu asla elde edilemeyecek” dedi.

Gideon Levy'in “Kana Susayanlar” başlıklı makalesinden satır başları şöyle:

Her “mermi” beraberinde kana susamış olanları da getirir, her turda fare gibi deliklerinden çıkıp politik olarak doğru maskelerini çıkarırlar ve gerçek yüzleri herkese maruz kalır: Tek istedikleri kan görmek. Arap kanı, olabildiğince - kan, ne kadar iyi olursa - kan, asıl mesele Arap kanı dökülmesidir. Gazze'de konut kuleleri kart evleri gibi çöküyor ve altlarındaki harap dünyalar onlar için hafif bir şaka. Sadece harabeler, korku ve yıkım değil, kan görmek istiyorlar.

İlk 24 saatte onlarca ölü, yaklaşık yarısı kadın ve çocuk onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. Daha çok kan istiyorlar. Gazze'deki kan nehirleri akıncaya kadar ve bununla birlikte Lod, iştahları ancak kısmen doyacak. Filistinliler dizlerinin üzerine çökene, İsrail'in önünde eğilene ve koşulsuz sonsuza dek İsrail'e teslim olana kadar ama asla tatmin olmayacaklar. Bir zafer fotoğrafı istiyorlar, çok arzuladıkları yalanın zaferini istiyorlar ve bu asla elde edilemeyecek.

Kana susamış olanlar iki gruba ayrılır: güvenlik ustaları ve ırkçılar. TV ve radyo stüdyolarını ve sosyal ağları büyük güçlerle, generallerle, yorumcularla, uzmanlarla doldururlar. Savaş sırasında başka sözcüler yoktur - ve her şey bu şeye gittikçe daha fazla teşvik eder, savaşı, niçin boşver, neyi umursama amaç. Asıl mesele onların kanını içmemiz.

Güvenlik uzmanları olabildiğince çok savaş istiyor; çünkü kalplerinin kalbinde savaşları seviyorlar, bunlar en güçlü hatıraları. Onlara asla yetmeyecek bir savaş, sadece onları vurmak, güçlü olduğumuzu kanıtlamak için. Gazze ve Lübnan'da hiçbir şey başaramayan tüm savaşlar da onlara hiçbir şey öğretmedi. Silahlarına yapışırlar. O sırada onları dinlemiş olsaydık, onbinlerce ölü olurdu ve ancak o zaman arzu edilen zafere ulaşılırdı ki bu asla elde edilemeyecektir.

Çöldeki fata morgana gibi zafere yaklaşırlar ve onlardan uzaklaşır. Asla zorla elde edilmeyecek. Onları dinlemediğimiz için tekrar deniyorlar. Vurmak ve parçalamak, bir zamanlar general olanların ya da general olmayı hayal edip general olmayanların ağzından gülünç bir karikatür.

Normalde hiçbir şey hakkında fikrini açıklamayan devlet adamı benzeri gazeteci Danny Kushmaro masumca soruyor: "Yihya Sinwar [Gazze Şeridi'ndeki Hamas lideri] neden hala bir eve sahip?" Keşke insanlar motosikletin üzerindeki adamın sesini dinleseydi, Sinwar artık ölen selefleri gibi bir evi, karısı, çocukları, komşuları olmayacak ve o zaman biz kazanacaktık.

Kaynak: haaretz.com

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