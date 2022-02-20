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İsrailli milletvekilinden İHA'larla mücadele vurgusu

İsrail Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Milletvekili Ram Ben Barak, ülkesinin hava sahasına giren ve engellenmesi zor olan çok küçük insansız hava araçlarıyla (İHA) mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

2 Saat Önce
2022-02-20 16:57:34
İsrailli milletvekilinden İHA'larla mücadele vurgusu

İsrail Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Milletvekili Ram Ben Barak, İsrail Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, önlenmesi zor, çok küçük, alçak irtifada uçan İHA'ların olduğu bir çağa hazırlanılması gerektiğini belirtti.

"Eninde sonunda bunlarla mücadele yapma yeteneğine sahip olacağız. Dünya gelişiyor. Bu tip İHA'lar yeni ve maliyeti düşük. Bunlarla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmemiz gerekiyor." diyen Barak, İsrail hava sahasına giren ve engellenmesi zor olan çok küçük İHA'larla mücadeleye hazırlanılması çağrısında bulundu.

Lübnan Hizbullahı 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kendilerine ait bir İHA'nın İsrail hava sahasında 70 kilometrelik mesafede 40 dakika keşif uçuşu yaptığını duyurmuştu. İsrail'in birçok kez hedef almaya çalıştığı ancak başarısız olduğu söz konusu İHA'nın, görevini başarıyla tamamlayarak Lübnan'a döndüğü ifade edilmişti.

İsrail ordusu ise Golan Tepeleri yakınında yer alan Celile bölgesinde, Lübnan tarafından geldiği belirlenen küçük bir İHA nedeniyle uyarı sirenleri çaldığını ve Demir Kubbe hava savunma sisteminin devreye girdiğini bildirmişti. .

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