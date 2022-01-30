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İsrailli kadın askerleri görüntüleyen subaya hapis cezası

Askeri mahkeme geçtiğimiz Perşembe günü bir İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) subayının iki yıl boyunca özel anlarda kadın askerlerin gizlice videosunu çektiği için 18 ay hapis cezasına çarptırdı.

1 Saat Önce
2022-01-30 00:33:59
İsrailli kadın askerleri görüntüleyen subaya hapis cezası

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Teğmen Rom Abergil uygunsuz davranış ve cinsel tacize teşebbüsle ilgili 45 ayrı suçla itham edildi. Soruşturma kapsamında en az 30 kadının mağdur olduğu tespit edildi. Buna ek olarak, Yargıç Albay Shachar Greenberg liderliğindeki mahkeme, Abergil'i ‘er' rütbesine indirdi.

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Greenberg, Abergil'in telefonu kapalı iken görüntü kaydı çekilmesine olanak sağlayan bir uygulama kullanarak kadın askerlerin gizli çekimlerini gerçekleştirmekle suçlandığını söyledi.

Ön soruşturma, Abergil'in çektiği video ve fotoğrafları gizlice çektiğini ve düzenli olarak bilgisayarında klasörlerde sakladığını ortaya çıkardı.

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Abergil'in cezası, kadın askerlere karşı cinsel suç iddialarını içeren iki önemli olayın ardından geldi.

Geçtiğimiz Aralık ayında Yarbay Dan Sharoni, çok sayıda astının bilgisi olmadan video kaydına aldığı ve en az sekiz yıl boyunca askerlerin yanı sıra bazı sivillerin özel içeriklerini topladığı iddiasıyla 79 suçla itham edilmişti.

Yine geçtiğimiz Aralık ayında İsrail Donanması'nda bir subay, hakkında açılan üç davası nedeniyle hakim karşısına çıkmıştı.

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