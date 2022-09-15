İsrailli diplomatlardan Fas’ta taciz skandalı! Fas’ın açmadığı soruşturmayı İsrailliler açtı

Ekim 2021’de açılan Rabat’taki İsrail Büyükelçiliğinde çalışan 3 İsrailli diplomatın 4 Fas vatandaşı kadını cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Daha dikkat çekici olan ise vatandaşları cinsel istismara kurban giden Fas hükümeti bu durum karşısında sessiz kalırken, İsrail yönetimi soruşturma açtı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İsrail, Fas'taki temsilciliğini açalı henüz 1 yıl dolmadan İsrailli diplomatlar taciz skandalıyla gündemde… Ekim 2021'de açılan Rabat'taki İsrail Büyükelçiliğinde çalışan 3 diplomatın 4 Fas vatandaşı kadını cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı.

Fas hükümeti sessiz kaldı

Konuya ilişkin ülkedeki en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fas İnsan Hakları Derneği, İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nde yaşandığı iddia edilen "taciz" iddialarıyla ilgili 3 İsrailli diplomat hakkında Fas Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Fas İnsan Hakları Derneği, İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'ndeki "taciz" iddialarıyla ilgili 3 İsrailli diplomat hakkında Fas Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dernek Başkanı Aziz Gali, başkent Rabat'ta yaptığı basın açıklamasında, "Olup bitenlerle ilgili hükümetin sessiz kalması karşısında dernek, işlenen suçlarla ilgili soruşturma açılması ve inceleme yapılması için Fas Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

İsrail, diplomatlarının tacizine karşı harekete geçti

Açıklamasında, dört Faslı kadının büyükelçilikte çalışan üç İsrailli diplomat tarafından taciz edildiği iddiasını yineleyen Gali, ülkedeki İsrail Büyükelçiliği'nin halen açık olmasını reddettiklerini sözlerine ekledi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı 5 Eylül'de, Rabat Büyükelçiliği'nde işlendiği iddia edilen kadın istismarı, cinsel taciz gibi "tehlikeli" suçlarla ilgili soruşturma başlattı. Haberde aralarında Genel Müfettiş Hagay Behar'ın da olduğu bakanlıktan üst düzey bir heyetin acilen Fas'a gönderildiği aktarıldı. Konuyla ilgili Fas makamlarından ise halen resmi bir açıklama gelmedi.

Faslılar öfkeli

Konuya ilişkin Fas halkı da öfkeli… Geçtiğimiz günlerde Fas'taki Filistin Ulusal Eylem Grubu'nun çağrısı üzerine, Rabat'taki Meclis binası önünde toplanan Faslılar, İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nde yaşandığı iddia edilen "taciz" olayını protesto etti. İsrail'in Rabat Büyükelçiliği'nin kapatılması çağrısı ile slogan atan protestocular, Fas makamlarını konuyla ilgili soruşturma başlatmaya davet etti. Öte yandan gösteride Filistin'i destekleyen ve Fas-İsrail normalleşmesini eleştiren ifadelerin yazılı olduğu pankartlar açıldı.

Büyükelçilik açılalı 1 yıl bile olmadı!

Fas ile İsrail arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak İkinciİntifada'nın patlak vermesi sonrasında 2002 yılında Fas, bu ilişkileri durdurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamış, eski ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı. Tel Aviv yönetimi tarafından Ocak 2021'de Fas'a geçici misyon şefi olarak atanan eski İsrail'in Kahire Büyükelçisi David Govrin, 11 Ekim 2021'de daimi Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.